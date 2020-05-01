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الجمعة 1 مايو 2020
قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" فى السودان، إن الشركاء فى المجال الإنسانى يواصلون الاستجابة لاحتياجات النازحين فى بلدة الجنينة، فى غرب دارفور (غرب السودان)، وكذلك العائدين إلى مخيمات قريبة من الجنينة، حيث عاد معظم النازحين داخليا فى مدينة الجنينة إلى تلك المخيمات بعد النزوح فى أواخر ديسمبر الماضي، إثر صدامات أسقطت قتلى وجرحى.
ونقل "أوتشا" عن هيئة المساعدة الإنسانية السودانية وشركائها، أن حوالى 46 ألف شخص نزحوا من الجنينة، من بينهم 32 ألف نازح داخليا من ثلاثة مخيمات للنازحين داخليا.
وأوضح "أوتشا"، فى بيان، أنه لضمان المسافة المادية، استخدم موظفو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، نقاط تجمع للنازحين مثل المدارس فى الجنينة.
وأشار إلى أن عشرات الآلاف من النازحين تلقوا دعما من المواد غير الغذائية، وأن منظمات دولية غير حكومية توزع مواد الإيواء على النازحين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| منظمات دولية تساعد فى إعادة النازحين إلى الجنينة بدارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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