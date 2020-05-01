الجيش المصري ينفذ عملية نوعية ضد “بؤرة إرهابية” بشمال سيناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذت القوات المسلحة المصرية، اليوم الجمعة، عملية نوعية ضد “بؤرة إرهابية” بمحافظة شمال سيناء

وأعلن عقيد أ ح/ تامر محمد محمود الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية تفاصيل العملية التي تأتي في اليوم التالي لتفجير مدرعة تابعة للجيش جنوب مدينة بئر العبد.

وقال الرفاعي في منشور عبر فيسبوك “استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف عدد (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر”.

وتابع “يواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن”.

وكان الجيش المصري قد أعلن، مساء أمس الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان مقتضب، “انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد”.