إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت المذيعة بتلفزيون السودان سوزان سليمان إصابتها بفايروس كورونا. وجاءت نتائج اختبار المذيعة الشهيرة، لفيروس كورونا المستجد إيجابية، وهي أول اعلامية تلفزيونية سودانية على البث المباشر تصاب به.

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