إرتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى (442) في البلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أمس عن تسجيل “67” إصابة جديدة بفيروس كورونا و وفاة (3) حالات وشفاء (٧) إصابات .

ووصلت عدد الولايات المتأثرة بالوباء (13) ولاية .

وأكد وزير الصحة د. أكرم علي التوم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وتسجيل 3 وفيات. وأوضح أن “2” من المتوفين من ولاية الجزيرة.

وقال الوزير الصحة إن اجمالي عدد اللإصابات ارتفع إلى 442 حالة، منها 21 إصابة في الجزيرة وحالتين في غرب كردفان، وأشار إلى أن الوباء انتشر في “13” ولاية.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر باتباع الموجهات الصحية، و التبليغ عن الحالات بولاية الخرطوم على الرقم (٢٢١) و الولايات (٩٠٩٠). المادة السابقة نهر النيل… جنون الأسعار…. المقالة القادمة (40) مليون مواطن + (498) ناشط.. بقلم حسين خوجلي

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