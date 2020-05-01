نهر النيل… جنون الأسعار….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الوقت الذي بدأت تتراجع فيه طوابير غاز الطهي والوقود والخبز بشكل طفيف في الخرطوم، عادت الأزمة للاشتعال من جديد في بقية الولايات، وتعاني ولاية نهر النيل من أزمات حادة في الخدمات متمثلة في عدم توفر غاز الطبخ بجانب إرتفاع جنوني لاسعار السلع الغذائية، و تزايدت وتيرة الأزمة في نهر النيل وبقية الولايات بصورة توضح أن العلاقة ما بين المركز والولايات نقصها الكثير، مما يكرس للاتهامات التي كانت توجه للحكومات على مر التاريخ، لاهتمامها بالمركز والسعي لتوفير الخدمات لساكنيه، في الوقت الذي تعاني فيه الولايات من أبسط مقومات الحياة، فهل تتجاوز حكومة الثورة تلك الجدلية لتعيد إلى الولايات بريقها وايقاف الهجرة العكسية.

تحدي الحظر

تحدى عدد من مواطني مدينة الدامر بولاية نهر النيل، الحظر المفروض بسبب كورونا، وخرجوا في مظاهرات ليلية، احتجاجا على انعدام الغاز ونقص الدقيق بالمدينة، واتهم المواطنون ولجان المقاومة، اللجنة الاقتصادية بالولاية بالتلاعب في حصة محلية الدامر من الغاز والوقود والدقيق وتوجيهها إلى محليات أخرى، وامتدت المطالب في الاحتجاجات إلى اقالة الوالي الحالي اللواء عبدالمحمود حماد، وتعيين والي مدني، متهمين الوالي بالتواطؤ مع عناصر النظام المخلوع في عرقلة الخدمات في المحلية، وأغلق المحتجون عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة وأحرقوا الإطارات، مشددين على الاستمرار في الاحتجاجات إلى حين استرداد حقوقهم.

وأعلنت لجان المقاومة بالدامر مواصلة التصعيد الثوري حتى يتوفر الغاز والوقود والدقيق، وتمسكت بحل اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن توزيع السلع الرئيسية بالولاية، مشددين على ضرورة وجود ممثلين لمحلية الدامر في اللجنة، وقال مواطنون، إن أزمة الغاز والخبز والوقود تفاقمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون أن يلوح أي حل في الأفق، وتعهدوا بالاستمرار في الاحتجاجات الليلية ومخالفة قرارات حظر التجوال حتى تتم الإستجابة لمطالبهم العادلة، وطالب المواطنون عبر لجان المقاومة بتوضيح مُفصل من الخرطوم حول حصة الولاية والمحلية من السلع الرئيسية، واغلاق منافذ التهريب بتكليف قوات إضافية للحد منه، خاصة وأن الولاية تنشط فيها عمليات التعدين الأهلي الأمر الذي يؤثر على حصة المواطن من الدقيق والوقود والغاز.

عدم شفافية

ولفت القيادى بقوى الحرية والتغيير بالدامر ورئيس لجنة التغيير والخدمات بحي عمر عثمان، إلى انعدام الغاز بالمدينة وقال: هنالك عدم شفافية من قبل اللجنة الاقتصادية في الحصة المخصصة للمدينة وعن الأسعار، وأضاف أن سعر الأنبوبة المدعوم بلغ (300) إلا أنها غير متوفرة لقرابة الشهر، وأشار إلى أن كمية الغاز التي تصل الولاية لاتمثل 5%من الحاجة الفعلية، وأن وجد يتم بيعه بالسوق السوداء بواقع (1000)ج للأنبوبة، وبرر اندلاع المظاهرات بالدامر إلى تأخير وصول الغاز مشيراً إلى وصول حصة واحدة من الغاز في اليومين الماضيين وتم توزيعها بواقع (400) أنبوبة للدامر و(1500) لعطبرة، الأمر الذي رفضه شباب الدامر وشددوا على ضرورة تنفيذ مطالبهم المتمثلة في حل اللجنة الاقتصادية بالولاية، لعدم عدلها بين المحليات والشفافية في توزيع الغاز والمواد البترولية، مطالبين بزيادة حصة الدامر من الدقيق والغازأسوة ببقية المحليات، بالاضافة إلى وجود ممثل للدامر في اللجنة الاقتصادية الولائية بعد إعادة تشكيلها.

وفى ذات السياق قال عضو لجان المقاومة بمدينة أبو حمد يونس الأمين، في السابق كان يتم توزيع الغاز عبر الوكلاء ونسبة لكثافة السكان الذين عانوا في حصولهم على الغاز، وأضاف نحن في لجان المقاومة اقترحنا التوزيع عبر اللجان الخدميه في الأحياء وتم تقديم المقترح إلى لجنة الوقود بالمحليه وكان ردهم ايجابي، ووعدوا بتوزيع الحصة في المحليه على أربعة وحدات ادارية تتمثل في وحدة المدينة، وحدة الريف، إلى جانب وحدة الفداء ووحدة الشريك، على أن توزع كل وحده نصيبها عبر لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومه بالأحياء، إلا أن انعدام الوقود أثر على عملية الترحيل مما خلق أزمة حادة، و تابع بقوله السعر غير مشجع لأصحاب الشركات، وعن الأسعار أوضح بأن السعر من داخل المستودع (٢٥٠) ج، إضافة إلى تكاليف الترحيل الذي يصل في بعض مناطق الريف إلى (١٠٠) ج للاسطوانة، وأضاف يوجد بالمنطقة عدد كبير من أسواق التعدين مما ساهم في ظهور عدد من السماسرة الذين ساهموا في زيادة سعر الغازالذي وصل ( ٣) الف ج للأنبوبة، مما جعل ضعاف النفوس يقومون بالشراء من المستودع بأسعار عالية ويتحكمون في الأسعار.

Advertisements

المعدنون و الأزمة:

من جهتهم عبر مواطنين بمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل عن استئاهم البالغ من انعدام الغاز، وقالوا بأن المعدنيين وراء الأزمة، مشيرين إلى أن سعر أنبوبة الغاز بلغ (٢) ألف جنيه في المنطقة، مشددين على ضرورة منح أي محلية حصتها كاملة من الغاز وطالبوا بضرورة فرض عقوبات على المتلاعبين في حصص وأسعار الغاز.

ارتفاع غير مسبوق

فيما شهدت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا غير مسبوق مقارنه بالأيام الماضية، وارجع التجار الارتفاع إلى حلول شهر رمضان، وعبر مواطنون عن تذمرهم جراء ارتفاع الأسعار المتصاعدة ووصفوا الأوضاع بالكارثية، و قال التاجر سليمان عبد الرحيم إن لم تستقر وتشهد ارتفاعا بصورة شبه يومية، موضحاً أن سعر زيت صباح الصغير بلغ (١٨٠) ج بدلا عن (١٦٠) ج، و رطل الشاي (٣٢٠) ج وجوال السكر ٥ كيلو من (٤٠٠) إلى (٤٢٠) ج، اما دقيق سيقا من (٦٠) ج إلى (٨٠ جنيه) و سعر ربع الكبكبي (٨٠) ج، وبلغ سعر ربع العدسية (١٠٠) جنيه فيما بلغ سعر ربع البلح (٤٥٠) ج، فيما يخص المشروبات الغازية فقد بلغ سعر القارورة الصغيرة (٣٠) ج بدلا عن (٢٥).

زيادة غير مبررة

وفى سياق متصل اشتكت المواطنة زينب سر الختم، من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ووصفت الزيادات بغير المبررة، وقالت إن ضعاف النفوس من التجار يستغلون الأوضاع ويقومون بمضاعفة الأسعار، وأشارت إلى وجود أسر محدودة الدخل وأن الأسعار فوق طاقتهم، وطالبت بضرورة وضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار.

أزمة خانقة

وتشهد محليات نهر النيل أزمة خانقة في الوقود والغاز، ولم تكن محلية المتمة أفضل حالاً حيث يعانى انسان المنطقة من غلاء طاحن في اسعار السلع الاستهلاكية، إلى جانب انعدام الغاز والوقود، وقال المزارع عبد الباسط أبو نخيلة من محلية المتمة :نحن في محلية المتمة نعاني معاناة غير مسبوقة في شتي ضروب الحياة، وتحملنا عدم توفر الخبز ولجانا للبدائل رغم ارتفاع تكلفتها وعدنا للقرون الوسطى لطهي الطعام بالحطب وبقايا النباتات، وعدنا لركوب الدواب لانعدام البنزين، إلا أننا لم نحتمل ذبول زراعتنا أمام اعيننا لانعدام الجازولين، وأضاف بقوله: لا نجد عذرا لعدم توفر الجازولين الخاص بالزراعة في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا وفي ظل توقف البصات والحافلات، وزاد كنا نعتقد أن حكومة الثورة تضع الزراعة في مقدمة أولوياتها وان توفر لها المدخلات بيسر وسهولة وان تعفيها من الجمارك والضرائب، لكن اصابتنا الصدمة من تجاهل الحكومة للزرعة لانعدام وارتفاع أسعار المدخلات وخاصة الجازولين والأسمدة، في الوقت الذي يرغب فيه العالم من حولنا في استيراد احتياجاته الغذائية من سلة غذاء العالم التي عجزت عن توفير قوتها نتيجة للسياسات الخرقاء التي سادت وما زالت، ولم تتبدل عقلية القائمين على الامر، وناشد مجلس الوزراء بتوفير الجازولين والأسمدة بأسعار تمكنا من الاستمرار في الزراعة وفتح أبواب الصادرومقايضة الغذاء بالبترول، مشيراً إلى انعدام المحروقات في المنطقة، وقال جميعها غير متوفرة و أن وجد ت يكون سعرها أكبر من طاقة المواطن، حيث بلغ سعر أنبوبة الغاز بالمتمة (١٢٠٠) ج، وجالون البنزين (٥٠٠) ج والجازولين (٣٠٠)ج.