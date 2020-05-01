المحقق كونن ومخالصة كوكو.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لان زمن الغتغته والدسديس انتهي الا في المريخ

*غابت الحقائق عن غياب اصل مخالصة كوكو

*ولما تم العرض علي رمالي عشان يشوف لينا خيرتو

*احتار صاحب الرمل وقال كذب المنجمون ولو صدقوا

*لملم الناس اوراقهم وتوجهوا لست الودع

*ياست الودع

*ارمي الودع

*شوفي المخالصة لي كشكشي

*وكشكتو وماظهر شئ

*وكده كشكشي

*قالت خبرتني

*ونصحت الناس يجوها يوم الاحد او الاربع

*يعملوا ميس وبخور وجبنة وفشار عشان الامر خطير

*وفشل الاحد والاربعاء

*ورفع شمهروش الراية البيضاء معلنا عن فشله الكبير في كشف الحقائق

*بعدها بدأت الاجتهادات والتحريات

*وكانت تحقيقات الحبيب ناصر بابكر مفيدة جدا واتت بثوابت كانت غائبة حتي عن مجلسنا ومكتبنا التنفيذي

*ومن ثوابت تحقيق ناصر مايلي

*توجد نسخة اصلية في الاتحاد

*اللاعب والوكيل والمحامي يقتنعون بانهاء العقد والتوقيع علي المخالصة

*ان اللاعب لعب لناديين بعد تركه المريخ واثناء فترة تعاقده مع المريخ ولو كان عقده مستمر مع النادي لما استطاع التوقيع لاي ناد سيما وعقده كان مرفوعا في السيستم مع ملاحظة ان العقوبة تشمل استحقاقات اللاعب طيلة فترة عقده مع المريخ

*ان الاتحاد اعتمد المخالصة وانهي عقد اللاعب مع المريخ بدليل اخلائه لخانة اللاعب في كشف المريخ

*ومن المعطيات الاخري

*فقدان اصل المخالصة الخاص بالمريخ

*عدم علم مدثر خيري بوجود اصل من المخالصة طرف الاتحاد الا بعد صدور الحكم من الفيفا لصالح اللاعب

*تعامل خيري مع الاتحاد فيما يخص هذه القضية شفاهة

*ان المريخ انهي العقد بالتراضي واللاعب استلم حقوقو ووقع علي المخالصة

*وهناك تساؤلات كثيرة منها

*هل لو لا ثقة الوكيل باختفاء اصل المخالصة من المريخ ومن الاتحاد كان سيرفع الدعوي ويخسر قروش؟؟؟؟

*هل تم تسليم وتسلم بين زيكو المدير التنفيذي في زمن المخالصة ومدثر المدير التنفيذي بعد المخالصة؟؟؟

*اين المخالصة الآن؟؟؟

*عرضنا كل

الثوابت اعلاه والاستفسارات علي المحقق كونن

*وبعد جهد كبير اوفدنا المحقق كونن بالتقرير التالي

*لو لا ثقة الوكيل من فقدان المخالصة ماقام بتكليف محام لرفع الدعوي

*يبقي من اين اتي الوكيل بهذه الثقة الكبيرة؟؟؟

*هذا السؤال اجابته حيرت كونن زاتو

*ويواصل كونن في تقريره

*بافتراض ان زيكو ماكلم مدثر بوجود اصل بالاتحاد

*اما كان علي مدثر استنتاج ذلك سيما وان الاتحاد اخلي خانة اللاعب التي لاتتم الا بانهاء العقد؟؟؟

*وليه مدثر تعامل مع الاتحاد في هذه القضية الهامة قيمة والبسيطة في اجراءاتها دون مخاطبات مكتوبه ورسمية؟؟؟

*ارسل خيري للفيفا صورة من المخالصة بالاسكنر وشكك محامي اللاعب في صحتها واعتمد علي كشط صغير او تعديل الي جوار توقيع كوكو

*لذا طالبت الفيفا بالاصل وامهلت المريخ حتي تاريخ محدد

*لماذا سكت خيري عن الرد برغم فقدان الاصل؟

*الم يكن بمقدوره مخاطبة الفيفا وطلب مد المهلة حتي يتسني له ايجاد المخالصة الاصل او التوصل لمعلومات مثل التي اتي بها ناصر حول لعب اللاعب لفريقين بعد المريخ الامر الذي يؤكد صحة المخالصة المرسلة للفيفا بالاسكنر؟؟؟

*ولماذا اقتصر دور خيري علي الصمت حيال ذلك الموقف والذي لايكون للصمت فيه كلام غير الاستسلام؟؟؟؟

*ويقول كونن انا لو محل زيكو مابقوم من الكرسي الا بعد التسليم والتسلم

*ولو كنت محل دكتور مدثر مابقعد في الكرسي الا بعد التسليم والتسلم

*وفي دي يقول كونن مدثر وخيري الاتنين غلطانين

*وهذا تصرف لا علاقة له بالحوكمة ولا بالرشد

*ويواصل كونن

*طالما اخلي الاتحاد خانة اللاعب يبقي مدثر كان يستطيع اجبار الاتحاد علي اخراج الحقيقة ومخاطبة الفيفا بها

*في دي ماكان محتاج مدثر لي زيكو يكلمو بوجود اصل عند الاتحاد سواء قبل العقوبة او بعدها

*ويواصل كونن

*ان المخالصة تمت في عهد مجلس الوفاق

*وان مسؤول المال وقتها هو الاخ عبدالصمد المشهور بالدقة وقفل البلف

*وان المخالصة هي مستند مالي يخص النادي

*يبقي من باب اولي تكون ضمن مستندات الاخ صمدو

*وقبل سؤال عبدالصمد

*راجعوا كشف حساب فترته الذي ارسله للمجلس

*ان كان يحوي قيمة المخالصة

*ماعليكم الا ان تقولوا للرجل جيب المخالصة ياراجل

*وثمة سؤال للمجلس وآخر لعبدالصمد

*يا مجلس ليه مستندات وحسابات عبدالصمد في فترتو لسة عندو؟..

*وياعبد الصمد ليه ماسك حسابات ومستندات مجلس انعدمت صفتك فيه؟؟.

*الاجابة علي السؤالين اعلاه تؤكد غياب المؤسسية عن كثير من المناحي في مريخ الحوكمة

*ويوصينا كونن باعداد العدة منذ الآن لمواجهة هجمات الفيفا في خصوص لاعبين آخرين بواسطة نفس الوكيل ونفس المحامي

*وعلي المجلس ان يجرد حسابه حتي هذه اللحظة تحسبا لاي مطالبات اجنبية اخري

*وفي الختام يقول كونن

*حيرتونا ماممكن صغار وكلاء اللاعبين يلعبوا بيكم كده

*الاهمال والجهل وحاجات تانية حامياني هي مايجعل من الاندية السودانية جنينة عقوبات ودولارات

*وفتحوا عيونكم للذين يقاتلون من الداخل

*ديل خطرين

*اذا لاقوكم يقولوا ليكم نحنا معاكم بالداخل

*واذا خلوا الي شياطينهم قالوا كنا بنحارب من الداخل انا معكم

*ايها الناس

*عيب في عشرين عشرين نكون جناين

*المهم

*كورونا وصلت مرحلة خطرة وحرجة

*وكورونا مازي الفيفا

*مابتديك فرصة للسداد

*عقوبة فورية وتوديك

*اللهم احفظ البلاد والعباد

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*نحن في حرب ضد البنزين والجاز والغاز والقريشات وكورونا

*شوييييية حنوا علينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال القرن الافريقي واقف قرون قرون وقرننا اكبر القرون ولكن لا نعلمون

والي لقاء

سلك