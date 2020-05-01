ضبط عصابات تقوم بتوزيع المواد المتفجرة بالبلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشاد اللواء شرطة خالد حسان محي الدين الماحي مدير شرطة ولاية نهر بالجهود الكبيرة والمتعاظمة التي ظلت تبذلها مباحث شرطةولاية نهر النيل في استتباب الامن وتحقيق الاستقرار لمواطنى الولاية بجانب جهودها فى فك طلاسم الجرائم الغامضة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة جاء ذلك لدى وقوفه ميدانيا على الانجاز المقدر للمباحث في ضبطها لكميات كبيرة من المواد المتفجرة التى تستخدم فى صناعة وتكسير الصخور التي تمت سرقتها من مصانع الاسمنت بغرض الاستخدام في التعدين الأهلي والعشوائي حيث تمكن افراد المباحث وبإشراف مباشر من العميد شرطة اباذر موسى بخيت مدير دائرة الجنيات بولاية نهر النيل من ضبط عدد( 5) متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المتفجرة تتمثل في (20) لفة من النيون بها عدد (200) مادةقابلة للتفجير تقدر قيمتها الاجمالية بحوالي (1400000) جنيه.

ويفيد(المكتب الصحفى للشرطة) ان كافة الاجراءات القانونية تجاه المتهمين قد اكتملت لتقديمهم للمحاكمة تحت اشراف النيابة