خبراء : وصول عشرة بواخر وقود وغاز بدعم مباشر من حميدتي يؤكد قوميته وحمايته للثورة

الخليج 365 :

ثمن عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين وصول عشرة بواخر محملة بالوقود وغاز الطهي لميناء بورتسودان بدعم مباشر وسخي من الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لحل أزمات الوقود والغاز المستفحلة في ربوع الوطن مؤكدين ان ذلك يدل بما لايدع مجال للشك على قومية ووطنية حميدتي وبعده عن تحقيق المكاسب الشخصية الذاتية ووضعه للسودان وشعبه في حدقات العيون مبينين ان هذه الصفات الوطنية الخالصة تمثل العقيدة العسكرية الوطنية لقوات الدعم السريع وقائدها

وقال الاستاذ عبدالعزيز النور الأمين العام لحزب الوطن ان عودة دقلو للجنة الطوارئ الاقتصادية ودعمه السخي الذي قدمه للسودان بوصول هذه البواخر يؤكد ان الرجل يعمل لحماية الثورة والفترة الانتقالية للعبور بالسودان لافاق الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية مبينا انه بحل المشاكل الاقتصادية المستفحلة التي خلفها النظام البائد يتم تأمين الثورة وتحقيق الأهداف الوطنية التي خرج من أجلها الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة وزاد النور ان الاقتصاد لاينفصل عن السياسة وان الازمات الاقتصادية المتتالية تخلق أزمات سياسية وخروقات أمنية وتهدد سلامة ووحدة الأوطان مشيدا بالجهود المباشرة التي بذلها الفريق اول محمد حمدان دقلو لحل مشكلتي الغاز والوقود التي يعانيها الشعب السوداني الان في كل الولايات وعلى صعيد متصل أكد الاستاذ نورين عبدالقفا رئيس حزب الغد الديمقراطي ان الدعم السريع لم يعد منذ فترة طويلة منذ انحيازه للثورة والثوار لم يعد قوات تحمل السلاح للدفاع عن الوطن فقط وإنما تحولت لمؤسسة وطنية شامخة تؤمن الموسم الزراعي وتؤمن الحصاد وتحارب فيروس كرونا وتجهز مستشفى ميداني للمصابين وتدعم المستشفيات الأخرى والكادر الطبي وتساهم بشكل كبير في تعقيم الولايات وتقدم العون لها وتحارب وتكافح الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات مشددا على ان وصول بواخر وقود وغاز الطهي بدعم مباشر وسخي من حميدتي ليس مستغرب موضحا ان كل ذلك سلسلة من الأعمال الوطنية الخالصة ترصع جبين الرجل وقوات الدعم السريع ودعا نورين كل القوى السياسية السودانية ومكونات الثورة والفترة الانتقالية وكل الحادبين على مصلحة الوطن وضع ايديهم في يد حميدتي للعبور الأمن بالسودان والوصول لدولة الحرية والعدالة.