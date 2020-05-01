الكاظمي يقترب من النجاح في مهمته .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أزمة سياسية خانقة تضرب العراق منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى

وعدم تمكن الجهات السياسية قاطبة من التوافق على اختيار رئيس وزراء يضطلع بتشكيل حكومته واخراج البلد من حالة تصريف الاعمال التى تعيشها منذ أشهر.

اكثر من شخص تم ترشيحه لتولى منصب رئيس الوزراء وكلهم فشلوا فى مهمتهم واعتذروا ، والان تقول المؤشرات بقرب الانتهاء من المشكلة وذلك عبر نيل رئيس الوزراء المكلف مصطفي الكاظمي فرصة التوافق عليه والاقتراب من حسم ملف تشكيلته الوزارية وتقديمها للبرلمان بعد عدة جولات تفاوض مع القوى السياسية المختلفة حول الوزارات الامنية والسيادية والمحاصصة بالغة التعقيد التى تتصف بها التشكيلة الوزارية فى هذا البلد الذى تتسابق جهات عديدة على كسب موطئ قدم لها فيه لعلمها باهميته الاستراتيجية على مختلف الاصعدة ، والى جانب القوى الخارجية هناك التعقيد الداخلى الذى تتصف به الساحة العراقية مما يجعل من الصعوبة اتفاق مكوناته السياسية والثقافية على رؤية واحدة ، ويبدو ان السيد مصطفى الكاظمى هو الاقرب من بين كل من طرحوا سابقا للفوز بانجاز انهاء هذا الوضع الاستثنائى الذى تمر به البلد ونقلها الى الاستقرار.

ومن المتوقع ان يحدد مجلس النواب فى غضون يومين أو ثلاثة موعد انعقاد الجلسة الطارئة لمنح الحكومة المقترحة الثقة.

‫ورغم التباينات الحادة بين الكتل السياسية الا ان معظمها مازالت تدعم تكليف مصطفى الكاظمي الذى اعلن من جانبه ترحيبه بمواقف الكتل السياسية محذرا من خطورة أى ضغوط تمارس عليه قد تفضى الى تقويض الدولة بحسب تعبيره ، موضحا انه تصدى لمسؤولية

ومهمة وطنية وانه لايمانع فى الاستجابة لكل ما من شأنه ان يدعم مسار الدولة وفى نفس الوقت انه يرفض بشكل مطلق أى ضغط يمكن يؤدى الى انهيار العملية السياسية وبالتالى تقويض الدولة.