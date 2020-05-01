محلية الخرطوم تتسلم السكر المدعوم

التاريخ: 01-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تسلمت محلية الخرطوم حصتها من السكر المدعوم للأحياء وفقاً لجدول ترتيب توزيع السكر الخاص بشهر رمضان المعظم الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم . وكشفت المحلية بحسب وكالة السودان للانباء عن استلام (475) طنا من السكر الوارد من مصنع الجنيد بما يعادل (9.500) جوال زنة (50) كيلو بحمولة (13) جرار كبير، وأشارت المحلية بان السكر المدعوم جاء توفيره نتيجة للجهود المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ولجان التغيير والخدمات بالأحياء بتنسيق محكم مع المحلية والتي ستشرف على توزيع الحصص المقدرة لكل حي وفقاً لأولوية التسجيل لكل لجنة حسب البرمجة المعتمدة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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