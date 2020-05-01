توقف العمل بكافة المستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم

التاريخ: 01-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اوففت وزارة الصحة العمل بكافة المرافق الصحية العامة والخاصة بولاية الخرطوم واكد الدكتور فخر الدين علي مدير الطب العلاجي بصحة الخرطوم بحسب صحيفة صوت الامة ان القرار يشمل إيقاف العمل في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الخاصة والمعامل والعيادات ووجه القرار الجهات المعنية العمل به فورا .. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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