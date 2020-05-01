إغلاق تام لسوق بحري واعتقال عشرات المخالفين للحظر وانتشار كثيف للقوات المشتركة

أغلقت قوة نظامية مشتركة، اليوم الجمعة، كليا سوق بحري والمحطة الوسطى، والذي ظل يمارس فيهما النشاط بصورة عادية رغم فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا.

وبحسب صحيفة (السوداني) أن السلطات اعتقلت العشرات من مخالفي الحظر واقتادتهم لقسم شرطة بحري لتدوين بلاغات مخالفة في مواجهتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الفترة الانتقالية فيصل محمد صالح، في تنوير صحفي أمس، إن الحكومة قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحد من الحركة الكبيرة التي تشهدها الأسواق وحركة المواطنين داخل مدن الولاية الثلاث والأحياء، بجانب انتظام حركة المواصلات وعودة بيع الأطعمة والشاي.

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وشهدت مدينة الخرطوم بحري، نشر قوة نظامية مشتركة كبيرة لإنفاذ قرارات اللجنة العليا للطوارئ الصحية والتي قالت إنها ستفرض إجراءات مشددة لمواجهة كورونا.

وكانت لجنة طوارئ مجابهة كورونا بولاية الخرطوم قررت اتخاذ أعلى درجات التشدد في تطبيق الحظر والإغلاق الشامل لولاية الخرطوم، ودفعت القوات النظامية بأعداد إضافية لزيادة عدد الارتكازات وتعزيز أعمال مراجعة أذونات المرور، حيث دفعت القوات المسلحة بعدد (٥٥٠) فردا فيما دفعت قوات الدعم السريع بعدد (٢٧٠٠) فرد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)