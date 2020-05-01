لينا يعقوب تكشف علاقتها بقوش والوالي ومحمد عطا

تقدم قناة الهلال عند التاسعة من مساء اليوم حلقة مثيرة من برنامج في قبضة الاجراس الذي يستضيف الاعلامية لينا يعقوب التي حاصرها مقدم ومعد البرنامح الاستاذ محمد الامين نور الدائم بحسب صحيفة صوت الامة بمجموعة من المحاور الملتهبه علي شاكلة علاقتها بمديري المخابرات السابقة محمد عطا وصلاح قوش وعلاقتها بقناتي العربية والجزيرة ورجل الاعمال جمال الوالي الخرطوم 0 أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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