وزيرة العمل: ترتيبات لقيام ملحقيات عمالية بالخارج

التاريخ: 01-مايو-2020
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كشفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن ترتيبات أولية لقيام ملحقيات عمالية بالخارج خاصة في بعض البلدان التي توجد فيها كثافة عمالية كبيرة من السودانيين.
وقالت لينا، وفقاً لوكالة السودان للاتباء الجمعة، إن السودانيين في الخارج في حاجة حقيقة للسند من الحكومة وأن الثورة التي ساهموا في قيامها جاءت من أجل كرامة الإنسان السوداني بالداخل والخارج، مشيرة إلى خطوات كبيرة تتخذ في هذا الشأن وان الارادة السياسية متوفرة.
وأضافت: أن وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة الخارجية ناقشت قيام ملحقيات عمالية من أجل خدمة العاملين بالخارج والوقوف بجانبهم وتلمس قضاياهم.
واكدت أن الوقت قد حان ليشعر السودانيون في الخارج بوقوف حكومتهم معهم مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة لحفظ حقوق العاملين بالخارج والمغتربين و تُمكنهم من التمتع بحقوقهم كاملة.
وقدمت الوزيرة التهئنة بمناسبة عيد العمال، مشيرة إلى جهودهم نحو تغطية صحية شاملة لكل عمال السودان، مؤكدة التزامها بضمان الحقوق النقابية والحرية النقابية والعمل على ضمان عملية الحوار الاجتماعي وكل مايهم العمال بالسودان.
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