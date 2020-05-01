والي شمال دارفور يزور متضرريي حريق أم هجاليج

أعلن والي ولاية شمال دارفور، لواء ركن مالك الطيب خوجلي، عن تعهدٍ يقضي بدعم الأهالي من أجلّ إعمار منطقتهم أم هجاليج مستقبلاً.
جاء ذلك في زيارة تفقدية له اليوم الجمعة، للأسر التي لحق بها الضرر جراء الحرائق التي شهدته أم هجاليج بالفاشر خلال الأيام الماضية.
ووجّه الوالي في زيارته، رسالةً إلى وزارة التخطيط العمراني ومحلية الفاشر بالبدء فورًا في تخطيط القرية وتسليم المواطنين قطعهم السكنية وفتح الشوارع.
وجدّد والي ولاية شمال دارفور ، مالك الطيب خوجلي، بحسب صحيفة السوداني التزامه بتوفير الآليات والوقود اللازم من أجلّ مساعدة المواطنين في إعادة بناء منازلهم، في وقتٍ أعلن عن دعم حكومته لـ”150″ أسرة بإغاثة عاجلة تشمل أغذية ومشمّعات.
وفي السادس والعشرين من أبريل المنصرم، اندلع حريق هائل في منطقة“أم هجاليج” بالريفى الغربي لمحلية الفاشر أدّى إلى حرق أكثر من”150″ منزلاً ونفوق أعدادٍ كبيرةٍ من الحيوانات وحرق كمياتٍ من المحاصيل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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