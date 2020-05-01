عاجل.. رسالة هامة من وزيرة العمل السودانية

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الجمعة 1 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة لينا الشيخ عن ترتيبات أولية لقيام ملحقيات عمالية بالخارج خاصة في بعض البلدان التي توجد فيها كثافة عمالية كبيرة من السودانيين.
وقالت لينا إن السودانيين في الخارج في حاجة حقيقة للسند من الحكومة وأن الثورة التي ساهموا في قيامها جاءت من أجل كرامة الإنسان السوداني بالداخل والخارج مشيرة إلى خطوات كبيرة تتخذ في هذا الشأن وان الارادة السياسية متوفرة.
وأضافت الوزيرة أن وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة الخارجية ناقشت قيام ملحقيات عمالية من أجل خدمة العاملين بالخارج والوقوف بجانبهم وتلمس قضاياهم.
واكدت أن الوقت قد حان ليشعر السودانيون في الخارج بوقوف حكومتهم معهم مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة لحفظ حقوق العاملين بالخارج والمغتربين و تُمكنهم من التمتع بحقوقهم كاملة.
وقدمت الوزيرة التهئنة بمناسبة عيد العمال مشيرة إلى جهودهم نحو تغطية صحية شاملة لكل عمال السودان مؤكد التزامها بضمان الحقوق النقابية والحرية النقابية والعمل على ضمان عملية الحوار الاجتماعي وكل مايهم العمال بالسودان.
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