توزيع سكر رمضان للعاملين بشمال كردفان

أكملت لجنة توزيع سكر شهر رمضان للعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة بشمال كردفان توزيع 60 الف جوال سكر زنه 50 كليو انتاج عسلاية عبر لجنة تم تشكيلها ضمت كل من ادارة الشراء والتعاقد وادارة الميزانية وادارة التجارة بوزارة المالية وشعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالابيض والنيابة العامة وقوي اعلان الحرية والتغيير بالولاية ولجان المقاومة بسعر 2500 جنيه للجوال زنة 50 كليو للعاملين بالمؤسسات المختلفة و2400 للعاملين بوحدات الحكم الولائي والمحلي بشمال كردفان.
وأعلن الدكتور جمال عبد الفضيل مدير ادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية رئيس اللجنة في تصريح (لسونا) ان الكميات المصدقة مخصصة للولاية لمقابلة احتياجات شهر رمضان.
وأوضح دكتور جمال أن كمية السكر الواردة للولاية ستسهم في خفض أسعار السكر في السوق ومحاربة الاحتكار.
واضاف ان توزيع السكر شمل كافة وحدات الحكم الولائي والمحلي والمؤسسات الولائية والاتحادية التي تقدمت بطلباتها.
وقال إن المتبقي من السكر تم توزيعه عبر المديرين التنفيذين بكافة محليات الولاية المختلفة ليتم توزيعه على الشرائح المختلفة من المجتمع كاشفا ان التوزيع تم عبر 6 اقساط للعاملين بالدولة اعتبارا من شهر مايو الحالي.
واكد ان توزيع السكر تم بكل حياد وشفافية تامة وفقا للاسس والضوابط والموجهات الخاصة التي وضعتها اللجنة دون تتدخل من اي جهة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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