رسالة من رئيس الوزراء لعمال السودان

التاريخ: 01-مايو-2020
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وجه رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك التهانى والتحية لعمال السودان بمناسبة اليوم العالمى الاحتفال باليوم العالمي وقال مخاطبا لهم فى تغريدة له على صفحته بالفيس بوك إن بناء الوطن قراركم ورفاهيته بين سواعدكم، معجون بتعبكم وجهدكم
واكد حمدوك بان رفعة البلاد لن تتم إن لم يتقن العمال عملهم ويحسنوا صيانة السودان واضاف وهذا واجبكم دعماً لثورة الحرية والسلام والعدالة، وحقكم بالمقابل يجب أن يُصان قبل أن يجف عرقكم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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