أمجد السراج یخطف الأضواء في (أغاني وأغاني)

خطف الفنان الشاب أمجد السراج الأضواء خلال مشاركته بالغناء في الحلقة المخصصة لأغنیات الفنان الراحل صلاح بن البادیة وذلك بعدما ضجت الأسافیر بتمیز أدائھ وقوة صوتھ وحضوره اللافت عكس الفنانین الذین كانوامعھ في الحلقة، وھو ما أشار إلیھ رواد مواقع التواصل الاجتماعي حسب صحيفة السوداني بأنھم كانوا الأضعف في الحلقة من حیث الأداء وصعب علیھم تردید أغنیات الفنان صلاح بن البادیة وأنھم قاموا بتشویھھا، فیما أبدوا إعجابھم الشدید بالفنان

أمجد السراج مؤكدین بأنھ أفضل من یجید تردید أغنیات الفنان الراحل صلاح بن البادیة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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