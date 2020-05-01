- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجمعة 1 مايو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
قررت حكومة سنار إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى الولاية ومحليات الدندر، شرق سنار، والسوكي بعد ظهور حالات إصابة مؤكّدة بفيروس”كورونا” فيها خلال الساعات الماضية، من ضمن التدابير الاحترازية لعدم تفشي الوباء.
وأمنّت الحكومة في اجتماعها اليوم”الجمعة” مع لجنة أمن الولاية على استثناء الحالات المتعلّقة بالصحة ومعاش الناس بجانب تمديد إغلاق الأسواق حتى الثامن من مايو، وتعليق الصلوات بالمساجد والاكتفاء برفع الآذان.
وقرّرت الولاية توفير المعينات الفنية المادية والأمنية والمعنوية والكادر الطبي العامل بالمستشفيات ومراكز العزل، كما تمّ منع الذبيح ليوم الجمعة فقط بعد الاجتماع مع الجزارين لترتيب الأمر بأسواق الأحياء.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قرار هام من ولاية سودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.