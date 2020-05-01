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عاجل.. قرار هام من ولاية سودانية

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 1 مايو 2020

عاجل.. قرار هام من ولاية سودانية

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متابعات - اخبار الخليج 365

قررت حكومة سنار  إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى الولاية ومحليات الدندر، شرق سنار، والسوكي بعد ظهور حالات إصابة مؤكّدة بفيروس”” فيها خلال الساعات الماضية، من ضمن التدابير الاحترازية لعدم  تفشي الوباء.

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وأمنّت الحكومة في اجتماعها اليوم”الجمعة” مع لجنة أمن الولاية على استثناء الحالات المتعلّقة بالصحة ومعاش الناس بجانب تمديد إغلاق الأسواق حتى الثامن من مايو، وتعليق الصلوات بالمساجد والاكتفاء برفع الآذان.

وقرّرت الولاية توفير المعينات الفنية المادية والأمنية والمعنوية والكادر الطبي العامل بالمستشفيات ومراكز العزل، كما تمّ منع الذبيح ليوم الجمعة فقط بعد الاجتماع مع الجزارين لترتيب الأمر بأسواق الأحياء.

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