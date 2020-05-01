عاجل.. بيان هام من الجيش السوداني بشأن قناة الجزيرة

الجمعة 1 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نفى الجيش السوداني صحة خبر بثتة قناة "الجزيرة" القطرية حول وصول طائرة إماراتية الى السودان ونقلها جنودا إلى ليبيا، وبين أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد القناة "الكاذبة".



جاء هذا في بيان أصدره العميد ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، مساء الخميس، أوضح خلاله أن الطائرة الإماراتية كانت تنقل مساعدات من دولة الإمارات بمناسبة شهر رمضان.

ووجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان الشكر لدولة الإمارات "قيادة وشعبا وأبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدعمهم السخي والمتواصل لإخوتهم السودانيين بلا منّ ولا أذى".

وكانت "الجزيرة" بثت خبرا كاذبا حول وصول طائرة إماراتية إلى السودان، تحمل مسؤولين لبحث إرسال جنود سودانيين إلى ليبيا.

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وجاء خبر "الجزيرة" ضمن حملة أكاذيب وافتراءات دأبت القناة على تلفيقها ضد الإمارات، وتصاعدت حدتها الأيام الماضية بتنسيق مع وسائل الإعلام التركية، في أعقاب الإعلان عن العملية الأوروبية العسكرية "إيريني" لمراقبة الحظر على الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت القوات المسلحة السودانية نفت الخبر الذي بثتة قناة الجزيرة حول وصول طائرة إماراتية إلى السودان ونقلها جنودا لدعم أحد طرفي الصراع في ليبيا.

وقالت، في بيان صحفي، أصدره العميد ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة: "ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا والذي لم يتحرى فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة وأخذ الخبر من المصادر الرئيسة".

وأكد البيان أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الإخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة وشعبا ويحفظ سيادتة ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان".

وقال الجيش السوداني إن "قناة الجزيرة بثت معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة البلاد ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا".