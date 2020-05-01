بعد تنظيم وقفة امام سجن كوبر.. اعتقال ابناء من فلول نظام...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضحت الشرطة السودانية في تعميم صحفي ، أن مجموعة محدودة من المواطنين نفذت “الخميس” وقفة إحتجاجية بحي كوبر ، وأمرتهم الشرطة في حضور النيابة بالتفرق إلا أنهم لم يستجيبوا ، تم القبض على “23” منهم وفتحت بلاغات في مواجهتهم بموجب أمر الطوارئ رقم “1” لسنة 2020 م ، والذي صدر وفقاً لقانون الطوارئ الصحية.

وفي وقت سابق تحدثت مصادر صحفية في الخرطوم ان الشرطة السودانية أوقفت عددا من فلول نظام الإخوان البائد، إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام السجن القومي بالخرطوم “كوبر”، الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح الرئيس المعزول عمر البشير والعشرات من قيادات حزبه.

وبحسب شهود عيان فإن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى سجن كوبر وفرقت الوقفة الاحتجاجية لفلول الإخوان البائد التي كان قوامها عشرات الأشخاص.

وأشار الشهود إلى أن الشرطة أوقفت عددا من المشاركين بينهم اثنان من أبناء القيادي في نظام الإخوان البائد نافع علي نافع، المحتجز إلى جانب المعزول البشير في سجن كوبر.

وتم اقتياد الموقوفين إلى نقطة تحري بمدينة بحري لاستكمال التحقيقات الخاصة بهم ومواجهتهم بتهمة عدم الامتثال لإجراءات الطوارئ الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وفق مصدر شرطي.