مريم الصادق المهدي: لا أمانع في الترشح لرئاسة الجمهورية لكن بشرط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي، بانها لاتمانع من الترشح لرئاسة الجمهورية إذا رغب حزبها في ذلك.

ودافعت ” مريم” في لقاء تلفزيوني عن مشاركة شقيقها “عبدالرحمن” كمساعد للرئيس المعزول عمر البشير، ابان فترة حكم الإنقاذ، قائلة بأنه اعتذر عن ذلك، وكان قرار شخصي منه، وليس قراراً من حزب الأمة.

وكانت “مريم” قد أجرت عملية تخسيس، قالت القصد منها أن تبدو بمظهر لائق كناشطة في العمل العام.

ولمع إسم “مريم الصادق المهدي (55) عاماً، بعد نشاطها في السياسي وعضويتها في الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي، إلى أن وصلت موقع نائب رئيس الحزب، وهي ابنة الصادق المهدي زعيم المعارضة لحكم الإنقاذ السابق، ورئيس وزراء السودان الأسبق.

درست الطب ولم تعمل به والتحقت بصفوف المقاتلين في أسمرة، ووصلت لرتبة رائد في جيش الأمة الجناح العسكري للحزب.