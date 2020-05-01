الجيش يتخذ اجراءات ضد قناة الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت القوات المسلحة الخبر الذى بثتة قناة الجزيرة الاخبارية حول وصول طائرة اماراتية الى السودان ونقلها جنودا لدعم احد طرفي الصراع في ليبيا .

وقالت فى بيان صحفي اصدره العميد د ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، “ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا والذي لم يتحرى فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة واخذ الخبر من المصادر الرئيسة .”

واكد البيان انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الاخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة و شعبا ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج اخبار وشائعات كاذبة للمساس بامن واستقرار السودان.