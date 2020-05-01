والي الخرطوم يبحث تشديد إجراءات تطبيق الحظر الصحي الشامل بالولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعاً طارئاً الخميس برئاسة والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي، وبحضور المديرين التنفيذيين لمحليات ولاية الخرطوم السبعة الذين تم تعيينهم مؤخراً. وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة عزالدين الشيخ علي منصور إن الاجتماع تناول بالبحث تشديد الإجراءات الخاصة بتطبيق الحظر الصحي الشامل، في ظل تصاعد الإصابة بفييروس كورونا، وطالبت اللجنة المواطنين الالتزام الكامل بموجهات وزارة الصحة؛ حفاظاً على سلامتهم من هذا الوباء القاتل.

وقال إن الاجتماع أبدى تحفظاً كبيراً على الحركة الواسعة للسيارات خلال فترة الحظر، وقرر زيادة الارتكازات لمنع المرور، وحجز العربات التي لا تحمل تصريح مرور وإلغاء ترخيص المركبة، وسحب رخصة القيادة، وتقديم المخالفين لمحاكمات عاجلة، وتفعيل المرسوم الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وتطبيق العقوبات التي نص عليها المرسوم، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات.

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