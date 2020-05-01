اليونيسف: تجريم حكومة السودان ختان الإناث خطوة تاريخية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحبت وزارة الخارجية السودانية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة تعديل القانون الجنائي ليشمل مادة خاصة بتجريم ختان الإناث.

وحصلت هذه المادة الجديدة على رقم 141 دون أن تتضح رسميا تفاصيل عقوبة هذه الجريمة.

ورحبت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة بخطوة إدراج هذه المادة في القانون السوداني ووصفتها بالـ “تاريخية”.

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وقالت في بيان إنه تم التصديق على جميع التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لرعاية الطفولة (NCCW) بما يتماشى مع رؤية اليونيسف لتعزيز حقوق الطفل.

ووفقا لليونيسف، تعتبر السودان إحدى الدول التي ترتفع فيها نسبة بتر/تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وقالت المنظمة إنه طبقاً لاستقصاء أجري عام 2014، كان معدل ختان الإناث يصل إلى نسبة 86.6 في المئة في البلد. وأضافت أنه توجد أدلة على انخفاض النسبة بين الفتيات من الفئة العمرية الأصغر (بين عمر 0-14 عاما)، فبعد أن كانت تلك النسبة 37 في المئة عام 2010، انخفضت النسبة إلى 31.5 في المئة عام 2014.