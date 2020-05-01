عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 1 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

نقيب خديجة لـ(الجريدة): لم يتم فصلي وأتحفظ عن الخوض في التفاصيل في الوقت الراهن

الشيوعي : الموازنة سقطت فعلياً بحسب أداء الربع الأول

لجنة الاطباء تنتقد تأخير تنظيف وزارة الصحة من رموز النظام المباد

قوات إضافية لزيادة الارتكازات للحد من الحركة بالخرطوم

القوات المسلحة تنفي وصول طائرة اماراتية الى السودان

هيئة محامي دارفور لممثل الاتحاد الافريقي : أداء اليوناميد دون المستوى المطلوب

المهدي وعصمت يتفقان على تشكيل لجنة لاصلاح قوى الحرية

الشعبي يطالب بتوفير أماكن عزل لقيادات الوطني المحلول المعتقلين بكوبر

(67) إصابة جديدة بـ (كورونا) و (3) وفيات

التيار

إطلاق سراح ٢٥ من معتقلي أسر النظام بالغرامة المالية

أخبار اليوم

دقلو ومستشار رئيس جنوب السودان يبحثان التطورات الأمنية بمنطقة ابيي

الحركة الشعبية وحكومة السودان الانتقالية تحزران تقدماً كبيراً في ملف الترتيبات الامنية ولم يتبقى سوى ثلاثة نقاط

بيان من المؤتمر الشعبي حول طلب حمدوك بعثة للأمم المتحدة

الميرغني يشيد بدعم السفارة السودانية بالقاهرة للعالقين

لجنة أمن ولاية الخرطوم توجه بتشديد إجراءات الحظر الصحي وحجز العربات المخالفة وسحب الترخيص

بوقفة احتجاجية : اعتقال 25 من أبناء معتقلي النظام السابق

المدير التنفيذي محلية امبدة يشدد علي ضرورة وضع قرارات حاسمة لمنع كسر حظر التجوال

الوطن

تسجيل ٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

يوسف سيد أحمد يكتب :ماذا وراء موقف حزب الأمة من الحرية والتغيير؟!

القوات المسلحة تكشف تفاصيل الطائرة الإماراتية وتقاضي قناة الجزيرة

حجز العربات وسحب التراخيص لمخالفي الحظر

محامون يرفضون تسييس العدالة

إصابة صحفي سوداني بكورونا

السوداني

القوات المسلحة تنفي وصول طائرة إماراتية لدعم أحد طرفي الصراع بليبيا

عاجل| الحكومة السودانية تتجه لإغلاق مكتب الجزيرة بالخرطوم

هتفت (يا تحاكموهم يا تفكوهم) أسر المعتقلين تنفذ وقفة إحتجاجية أمام سجن كوبر

من بينهم نجلا نافع علي نافع اعتقال عدد من المحتجين أمام سجن كوبر

هيئة محامي دارفور تتولى العون القانوني للقراي

الطاقة تعلن كفاية الوقود لعشرين يوماً بالبلاد وتتوقع اختفاء الصفوف قريباً

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النيل الدولية

( 3350 ) جندي إضافي لمراقبة حظر التجوال بالخرطوم

الحالات تتسارع.. كورونا تضرب (13) ولاية سودانية

تسجيل (67) إصابة و (3) وفيات جديدة ب(كورونا)

اكرم يلغي تسعيرة الدواء التى اصدرها المجلس القومي للأدوية والسموم

نجلا عبدالباسط حمزة يسلما نفسيهما للشرطة

اعتقال (23) فرج من أسر معتقلي النظام السابق عقب وقفة احتجاجية أمام سجن كوبر

مذيعة بتلفزيون السودان تُعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

السوداني الدولية

السودان يجدد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

الجندي سفيراً للسودان بسويسرا

اعتقال نجلى نافع وعلي عثمان

مُهمّشون (١٨) عاماً وعرضة للإصابة ب(كورونا) عُمّال نظافة محلية “أم درمان” يناشدون والي الخرطوم

اليوم التالي

القبض على “23”متهماً نفذوا وقفة إحتجاجية وتدوين بلاغات في مواجهتهم بمخالفة أمر الطوارئ

67 إصابة جديدة و(3) وفيات بكورونا

خالد الشيخ لـ(اليوم التالي): تصريح د. أكرم أصاب العالقين بإحباط شديد

تعيين مدير جديد لبنك الخرطوم

آخر لحظة

محاكمات للمخالفين للحظر وحجز العربات

اعتقالات وسط أبناء قيادات النظام السابق

67 اصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات