عاجل| رسالة هامة من "حمدوك" للعمال.. هذا ما قاله

الجمعة 1 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قدم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودان، التحية للعمال السودانيين فى يوم الاحتفال بعيد العمال، مشيرا إلى إن بناء الوطن قراركم ورفاهيته بين سواعدكم، ولن تكون هناك رفعة لبلادنا إن لم تتقنوا وتحسنوا صيانة هذه البلاد، فهذا واجبكم دعماً لثورة الحرية والسلام والعدالة، وحقكم بالمقابل يجب أن يُصان قبل أن يجف عرقكم.



وكتب حمدوك، عبر حسابه على تويتر: "التحية لكل عاملات وعمال بلادنا فى اليوم العالمى للعمال، إن بناء الوطن قراركم ورفاهيته بين سواعدكم، معجون بتعبكم وجهدكم ولن تكون هناك رفعة لبلادنا إن لم تتقنوا وتحسنوا صيانة هذه البلاد، فهذا واجبكم دعماً لثورة الحرية والسلام والعدالة، وحقكم بالمقابل يجب أن يُصان قبل أن يجف عرقكم".

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وكان رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، صرح مؤخرا أإن ظهور حالات الإصابة العديدة بفيروس كورونا، يعنى الانتشار بصورة خطيرة، داعياً للتعامل بصرامة مع تنفيذ توجيهات وزارة الصحة، فى ما يخص مسألة الحظر والإغلاق باعتباره السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة، وأكد حمدوك، خلال زيارته، مقر المنصة السودانية لمواجهة وباء كورونا، قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية في السودان، باعتبارهم خط الدفاع الأول.. مثمنا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين.

وأشار رئيس وزراء السودان إلى معاناة الشعوب الأخرى التي اهلكتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة، مضيفا أن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود، تُمكن من عبور مخاطر الجائحة.