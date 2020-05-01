عاجل| إعلامية شهيرة تصاب بـ"كورونا".. تعرف عليها

الجمعة 1 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت المذيعة السودانية سوزان سليمان، أمس الخميس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأفاد الحساب الرسمي لموقع الحدث السوداني على "فيس بوك" اعلان المذيعة بالفضائية السودانية سوزان سليمان، إصابتها بكورونا بعد نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريت لها، وتعتبر أول إعلامية تصاب بالمرض ، وتعمل متطوعة في منصة الكورونا السودانية.



وكتبت المذيعة سوزان سليمان، عبر حسابها على "فيس بوك"، تعلن اصابتها بكورونا قائلة: " مساء الخير عليكم. الحمد لله انا بخير. النتيجه طلعت positive"، وتابعت لطمأنة جمهورها " سلام ومحبه. محبات كتيره وكبيره زي التايم لاين. انا خوفت علي خوفكم علي.. والله العظيم.. ان شاء الله ربنا ما يحرمني منكم. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم (انتي_اقوي_من_كورونا) اعفوا لي ما قدرت ارد علي كتير منكم لكن حارجع ليكم زول زول وزوله زوله".

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وكان قد وصف وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم على التوم، الوضع فى بلاده بخصوص وباء كورونا بأنه مزعج، موضحا أن السودان دخل مرحلة الخطر.

وقال التوم، في تصريحات صحفية، بعد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن العدد الكلى لمصابي كورونا منذ 12 مارس وحتى الآن تشهد ارتفاع، وأكد أن المرض كان محصورا فى ولاية الخرطوم، والآن انتشر فى عشر ولايات، مشيرا إلى أن الدولة كانت متفائلة بالسيطرة على المرض في مراحله الأولى.

وحذر التوم، من النقص الكبير في المعينات الطبية الموجودة الآن، والتي لا تكفى لأكثر من أسبوعين، وأن أدوية بعض الأمراض اختفت تماما، والدولة تحتاج مبالغ كبيرة لاستيراد الدواء.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بتنفيذ الحظر الصحى وأهمية حماية الأسر والأفراد والمجتمع بالانضباط، مشددًا على أنه لن يُسمح بدخول العالقين في هذا الظرف الصعب، وهذا الأمر مرتبط بانخفاض الحالات.