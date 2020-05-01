حميدتي يبحث مع مستشار رئيس دولة الجنوب التطورات الأمنية بمنطقة أبيي

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو اليوم إتصالاً بمستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الامنية السيد/ توت قلواك مانيبي.

وناقش السيد النائب الأول مع توت قلواك التطورات الأمنية في المناطق الحدودية بين البلدين خاصة الأحداث التي وقعت في منطقة ابيي والتي راح ضحيتها عدد من الارواح البريئة، وإتفق الجانبان على ضرورة ايجاد حلول جذرية ونهائية للمشكلة خلال اليومين القادمين، وبحسب سونا، اكد الطرفان على ان مثل هذه المشكلات التي تقع من حين لاخر لايمكن ان تؤثر على العلاقات الازلية بين شعبي البلدين الشقيقين.

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في ذات الصدد تقدم النائب الأول بالتعازي الحارة لاسر الضحايا على فقدهم واعداً بحل جميع المشكلات حلاً نهائياً في القريب العاجل .

يذكر ان منطقة ابيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان قد شهدت خلال اليومين الماضيين بعض الاحتكاكات التي راح بسببها بعض الضحايا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)