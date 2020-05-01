تواثقوا على تصعيد قضيتهم (١٤) من سائقي الآليات الزراعية يبيتون في الحراسة بأمر الشرطة

أوقفت السلطات بمدينة خشم القربة ١٤ سائقاً للآليات الزراعية (تراكتور ) وتم اقتيادهم من صف الوقود إلى قسم الشرطة بحجة عدم تجديد ترخيص الآليات الزراعية وكان الضحايا في انتظار صرف حصة الوقود نصف الشهرية وقضى الموقفون الأربعة عشر

ليلتهم داخل حراسات شرطة خشم القربة، وافرجت السلطات عن الضحايا بالضمان المادي بعد دفع مبلغ (٢) الف جنيه لكل فرد بشرطة خشم القربة. وقال احد أقرباء المفرج عنهم عيسى محمد علي باعو، إنه سلم شرطة خشم القربة مبلغ الضمان لأحد الموقفين دون تسليمه الإيصال الإلكتروني. وقال أحد المفرج عنهم بالضمان يدعى رابح عوض الكريم.

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إن السلطات ألقت القبض عليهم اثناء انتظار صرف حصة الوقود نصف الشهرية (لتركتوراتهم) بحجة عدم تجديد الترخيص. وقال إن المحلية تعلم تماما أن إدارة المرور اوقفت التعاملات الخاصة بتجديد الترخيص نسبة للأوضاع الصحية الخاصة بجائحة وباء كورونا.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تابع رابح أن مبلغ الضمانة الذي قاموا بدفعه للشرطة مخالف لكل الأعراف والقوانين وقال: “كيف توقف الشرطة إجراءات الترخيص وتقوم بعض الجهات باصدار المخالفات؟”، واصفا ما تم من اجراء بالاستهداف الواضح، مؤكدا تصعيد الأمر لأعلى الجهات القانونية والسياسية بالبلاد، في وقت اجمع كل سائقي الآليات الزراعية على تمسكهم بحقوقهم القانونية والمجاهرة بآرائهم ضد سياسات الذل التي تنتهجها بعض الجهات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)