ترامب يكشف مصدر فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لديه معلومات تسمح له بالقول بان فيروس كورونا المستجد، مصدره مختبر ووهان بالصين.

موسكو – سبوتنيك. قال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان قد رأى شيئا اليوم يسمح له بقول بثقة أن فيروس كورونا مصدره مختبر ووهان بالصين: “نعم يمكنني ذلك”.

وأضاف ترامب: “لا يمكنني الإفصاح عن سبب ثقتي العالية”.

وأكد ترامب بأن على، “الصين أن تجيب على السؤال كيف انتشر الفيروس وهل حدث خطأ ما أو أنه سرب عمدا”.

كما كتب ترامب في تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”: “اطلعت على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين”.