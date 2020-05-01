مجلس النواب الأمريكي يدعو ترامب لتغيير أسلوبه بشأن إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، إن ما يقرب من 90 في المئة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وقعوا على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغيير أسلوبها بشأن إيران.

ووقع ما لا يقل عن 382 من 429 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو وحثوا فيها الوزير على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

يشار إلى أن حظر الأسلحة المفروض على إيران ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول، المقبل وكذلك قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الإيرانيين الضالعين في انتشار الأسلحة.

وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: “من المنتظر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في أكتوبر، ونحن قلقون من أن يؤدي انتهاء الحظر إلى قيام المزيد من الدول بشراء وبيع أسلحة من وإلى إيران”. ‭‭

ويأمل كاتبو الرسالة أن تكون عودة إلى التضافر الحزبي بشأن التعاملات الأمريكية مع إيران، بعد سنوات من الانقسامات الحادة بين الحزبين والتي بدأت مع عمل أوباما بشأن الاتفاق النووي التاريخي.

سبوتنيك