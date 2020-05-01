شرط أمريكي للموافقة على خطط إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الإدارة الأمريكية عن شرطها للموافقة على مبدأ ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.

وأفادت القناة العبرية الـ”13″، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لضم مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن، شريطة قبول إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، وتبني خطة الإدارة الأمريكية للسلام كلها كوحدة واحدة غير مجزأة.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين بأن “البيت الأبيض أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا ضوء أخضر أمريكي لضم مناطق في الضفة الغربية، دون موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية، ووجوب الاعتراف بكامل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم “صفقة القرن”.

وأوردت القناة على موقعها الإلكتروني أن رسالة البيت الأبيض نقلت إلى نتنياهو عبر عدة قنوات، من بينها السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والذي أكد بدوره أن بلاده ناقشت مع إسرائيل تطبيق “صفقة القرن” وليس تطبيق خطة لضم المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.

وأوضحت القناة العبرية أن البيت الأبيض في انتظار إقامة الحكومة الإسرائيلية، وإن نوهت إلى أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، قد أجرى اتصالا برئيس حزب “أزرق أبيض”، الجنرال بيني غانتس، لبحث “صفقة القرن” معه.