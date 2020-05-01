“المرحلة التالية لن تكون سهلة”.. قطر تتخذ إجراءات “غير مسبوقة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن المرحلة التالية في مواجهة النتائج الاقتصادية بسبب كورونا لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن بلاده تتخذ إجراءات “غير مسبوقة” في هذا الاتجاه.

وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية، أضاف آل ثاني في جلسة تحت عنوان “كيفية هزيمة الوباء وحماية سبل العيش على مستوى العالم” بمنتدى الاقتصاد العالمي أن “قطر توفر إمكانيات وخدمات الرعاية الصحية للجميع مع الحفاظ على مكانتها الاقتصادية”.

وأوضح أن “الظروف الموضوعية تدل على أن المرحلة التالية لن تكون سهلة من النواحي الاقتصادية والمالية بالنسبة للدول التي تتعامل مع الاقتصاد العالمي”.

وتابع “شهد نهجنا الاستباقي اتخاذ تدابير لا مثيل لها لحماية مجتمعنا، ودعم الأعمال التجارية وتعزيز الاقتصاد”.

وأكد أن “الحكومة كانت سباقة في تصميم السياسات لحماية الموظفين وخاصة مجتمع العمال المهاجرين لدى قطر”.

وأشار إلى أن “استراتيجية قطر لمواجهة فيروس كورونا تقوم على 3 ركائز أساسية، الأولى هي كيف نحمي المواطنين والمقيمين في قطر ونضمن صمود نظام الرعاية الصحية، أما الركيزة الثانية ضمان أن يكون التأثير على الاقتصاد والمجتمع في أدني مستوى، والثالثة هي أن تكون قطر ملتزمة بمسؤولياتها الدولية لتقف مع الدول الأخرى التي هي في حاجة للمساعدة”.

وشدد على أن “قطر ترحب ترحيبا عاليا بالمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق منصة خاصة للنقاش والابتكار، ولافتا إلى أن بلاده تؤمن بالتعاون الدولي للقضاء على الوباء”.