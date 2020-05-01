أصدرت قرار مثير..أسرة إبن البادية تشن هجوماً عنيفاً على السر قدور

السوداو اليوم :

قالت أسرة الفنان الراحل صلاح بن البادية أن قناة النيل الأزرق شوهت أغنيات والدها بآداء باهت لبعض الفنانين في برنامج (أغاني واغاني) وفرقة موسيقية لا ترقى إلي المستوى، وأضافت الأسرةفي بيان لها: أن قناة النيل الأزرق ظلت تقف معهم كأسرة في الأفراح والأتراح وهذا جميل لن ينسى لها ، ولكن أن تترك الحبل على الغارب وتشوه أعمال إبن البادية فهذا ما لا يرضونه ويجعل الأسرة تعيد حساباتها في التعامل مع القناة،وفي ختام البيان طالبت الأسرة الفنانين الشباب بعدم ترديد أغنيات الراحل في القنوات الفضائية والأجهزة المسموعة إلا بعد الرجوع لها، مع السماح لهم بترديدها في الحفلات والجلسات