منتجو ھیئة السوكي یطالبون وزیر الزراعة بإقالة مدیر الھیئة

الخليج 365 : طالب مزارعو ھیئة السوكي الزراعیة بإقالة المدیر المكلف لھیئة السوكي الزراعیة وتكلیف مدیر یتناسب مع الھیئة.

وكشف ممثل المزارعین بالھیئة النویري حامد ضو النعیم عن تجاوزات لمدیر الھیئة تمثلت في خصم مبالغ إضافیة على التقاوي والسماد والمبیدات بعد قیمة الشراء دون علم المزارعین، مؤكداً أن المزارعین یدفعون كافة الرسوم المفروضة على الفدان المتمثلة في میاه الري والزراعة، كاشفاً عن أن المبلغ المخصوم من المزارعین یعادل 12 ملیون جنيه، مبیناً أن المذكرة التي تقدم بھا المزارعون وقع علیھا 144

رئیس جمعیة تعادل نسبة %7,91 من مزارعي ھیئة

السوكي الزراعیة، مؤكداً أن وزیر الزراعة وعدھم بتحویل المذكرة إلى المراجع القانوني لیتم الإجراءات القانونیة المادة السابقة أسماء محطات الوقود العاملة أثناء فترة الحظر بولاية الخرطوم (بنزين – جازولين ) المقالة القادمة د.شداد يتحدث عن مصير الدوري الممتاز.. تعرف على التفاصيل

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