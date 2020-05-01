أسماء محطات الوقود العاملة أثناء فترة الحظر بولاية الخرطوم (بنزين – جازولين )

الخليج 365 : كشفت وزارة الطاقة عن اسماء محطات الوقود التي تعمل أثناء فترة الحظر بولاية الخرطوم . Advertisements

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