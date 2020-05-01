الشعبي يطالب بتوفير أماكن عزل لقيادات الوطني المحلول المعتقلين بكوبر

التاريخ: 01-مايو-2020
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طالب الامين السياسي للمؤتمر الشعبي عبد الوهاب سعد بتوفير أماكن عزل لقيادات المؤتمر الوطني المحلول المعتقلين بسجن كوبر على خلفية ما اثير حول اصابة احمد هارون بكورونا وقال عبد الوهاب بحسب صحيفة الجريدة، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اصابة أحد الموقفين بسجن كوبر بداء الكورونا وأردف هذا يتطلب نقل هؤلاء إما لاماكن عزل آمنه
( الفنادق/ المدارس/ مخيم ) او للإقامة في بيوتهم.
وحمل وزير الصحة مسؤولية صحة الموقفين وطالبه بالكشف عن أماكن تواجد الارقام التي تعلن عنها الصحة كل يوم ، وأضاف بحسب علمنا هناك ٥٧ مؤكدة بمركز جبرة و٤٢ حالة اشتباه بمركز الضمان الاجتماعي ، وقال من حق الشعب أن يعرف أين البقية.
ولفت الى أن الأنباء تؤكد اصابة عدد من الاطباء بصورة تثير الذعر لدى المواطن وحذر من أن غياب الكادر الطبي يهدد بانهيار الوضع الصحي.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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