كوادر مستشفى ود مدني يكملون فترة الحجر الصحي (الجزيرة) تتّخذ مزيداً من الإجراءات لمُجابهة (كورونا)

أعلن اجتماع اللجنة الفنية للتصدي لجائحة كورونا بوزارة الصحة بولاية الجزيرة، اكتمال فترة الحجر الصحي للكوادر الصحية العاملة بمستشفى ود مدني وعددهم سبعة غادروا مقر حجرهم الصحي باستراحة جامعة الجزيرة وهم في صحة جيدة.. وستقوم الكوادر بمباشرة عملها بمستشفى ود مدني فوراً.

وناقش اﻻجتماع، الوضع الصحي الراهن بالولاية، والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار حالات فيروس (كورونا).. حيث اوصى الاجتماع بإعادة قرار إغلاق العيادات الخاصة وتنظيم مواعيد جديدة لفتح الأسواق ،وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية للاضطلاع بدورها في انفاذ قرار اغلاق المساجد وعدم اقامة الصلوات وصلاة التراويح، منعاً لمزيد من تفشي الجائحة.

واكد قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية على إغلاق المعابر بين المحليات،وكشف اﻻجتماع عن وضع المعزولين داخل المركز وتلقيهم كل العناية الطبية اللازمة مع توفر كل المعينات وتهيئة المركز بصورة جيدة، بجانب توفر كميات كبيرة من الإمداد الدوائي يكفي حاجة المرضى، واطمأن اﻻجتماع على اكتمال التجهيزات في مركز عزل ثان لتقديم خدمته بسعة سريرية كبيرة وتوفير كل المعينات ليعمل مع المركز الأول في آن واحد بود مدني.

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وعن بعض مرضى (كورونا) الذين يرفضون الاستجابة لدخول مراكز العزل ويهربون من المراكز، أمن اﻻجتماع على الاستعانة بالقوات النظامية لحسمهم.

وعن كيفية التعامل مع جثامين مرضى (كورونا)، اوصى الاجتماع بحسب صحيفة السوداني الدولية، بإكمال كل الإجراءات اللازمة داخل مركز العزل، ومن ثم دفنهم بحضور ذويهم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)