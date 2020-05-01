قوات إضافية لزيادة الارتكازات للحد من الحركة بالخرطوم

قررت لجنة طوارئ مجابهة كورونا بولاية الخرطوم في اجتماعها امس برئاسة الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ قررت احكام التنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية فيما يلي اتخاذ اعلى درجات التشدد في تطبيق الحظر والاغلاق الشامل

لولاية الخرطوم وبحسب صحيفة الجريدة، دفعت القوات النظامية باعداد اضافية لزيادة عدد الارتكازات وتعزيز اعمال مراجعة اذونات المرور حيث دفعت القوات المسلحة بعدد (٥٥٠) فرد فيما دفعت قوات الدعم السريع بعدد (٢٧٠٠) فرد وقال رئيس اللجنة ان هناك تواصل مع اللجنة

العليا ووزارة النفط لوقف امداد الطلمبات بالوقود لمنع تكدس العربات انفاذا لموجه منع التجمعات ليتم تخصيص فقط (١٥) طلمبة للطوارئ و٣ محطات لنقل القمح و٤ محطات للزراعة فيما استمع الاجتماع الى تقرير من مدير عام الصحة حول الموقف العام والاجراءات التي تمت لزيادة أسرة الحجز المؤقت بالمستشفيات.

الى ذلك إطمان الاجتماع على موقف توفر السلع للمواطن داخل موقع سكنه وعلى رأسها الانفراج في الخبز والجهود المبذولة لتوفير الغاز والسكر المدعوم وسلة الغذاء للفئات المتأثرة بالحظر كما استمع الاجتماع الى تنوير حول انطلاقة برنامج من المنتج

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للمستهلك بمبادرة من اكثر (١٢) مؤسسة تعمل في توفير السلع الضرورية.

كذلك وقف الاجتماع على توفير الاحتياجات الضرورية لعدد(١٣٠) مصنع يعمل في توفير المواد الغذائية لضمان انسيابها للمواطن باستمرار.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)