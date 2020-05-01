نقيب خديجة شرطة : لم يتم فصلي وأتحفظ عن الخوض في التفاصيل في الوقت الراهن

نفت اختصاصي التمريض بمستشفى الشرطة نقيب شرطة خديجة محمد موسى فصلها عن الخدمة على خلفية تسجيل صوتي تداولته وسائط التواصل الاجتماعي انتقدت فيه القيادة العامة للخدمات الطيبة، التي قالت إنها تكتمت على خبر إصابة القيادي بالنظام البائد احمد هارون بفايروس كورونا وتخصيص جناح خاص له بمستشفى الشرطة دون ان تخبر الادارة الاستطاف وتوفر لهم معدات الحماية والوقاية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن فصل النقيب عن الخدمة بسبب التسجيل الصوتي ، وقالت النقيب شرطة خديجة في تصريح لـ(صحيفة الجريدة ) :لم يتم فصلي عن عملي وتحفظت عن الخوض في تفاصيل القضية في الوقت الراهن لأنها في مرحلة لاتسمح لها بالتحدث الى اجهزة الاعلام والصحافة، لكنها عادت لتؤكد أنها بعد أن تنتهي من بعض الاجراءات التي لم تكشف عنها يمكن ستتحدث عن تفاصيل وملابسات القضية.

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)