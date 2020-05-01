بالصورة.. الامين العام لحزب الامة القومي  : سندعم وطننا بكل ما نملك حتى يتجاوز محنته

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التاريخ: 01-مايو-2020
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اطلق الامين العام لحزب الامة القومي الواثق البرير تدوين عبر حسابة بفيسبوك اكد من حلالها دعم جزب الامة القومي للبلاد بكل قوة وما يملك من اجل تجاوز المحنة التي يمر بها وجاء في تدوينته: لا أحد يستطيع أن يرى الوطن محتضراً ولا يتقدم له
بجرعة إنعاش سواء كانت إقتصادية أو ثقافية أو سياسية ويأتي دور حزبنا في طليعة المبادرين منذ صك مصفوفة الخلاص الوطني حتى رؤيتنا التطويرية ورؤانا الإقتصادية هذا عن القول، أما عن الفعل سنسخر كل جهد أو علاقة أو مورد مادي كان أو بشري لتجاوز كافة الضوائق المعيشية والسياسية والأمنية والإقتصادية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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