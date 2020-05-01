القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة: تصريح د. أكرم أصاب العالقين بإحباط شديد

التاريخ: 01-مايو-2020
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أوضح خالد الشيخ القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة أنه عُقد اجتماع اليوم (الخميس) في مقر السفارة مع لجنة العالقيين بمصر للوقوف على آخر مستجدات الوضع.
وذكر الشيخ لـ( صحيفة اليوم التالي) أن تصريح وزير الصحة د. أكرم علي التوم حول صعوبة إرجاع العالقين للبلاد في الوقت الحالي أصابهم باحباط كبير، وأن كثير من المرضى من العالقين تأثروا سلباً بالتصريح، مضيفاً:
“تحدثنا معهم وأبلغناهم أننا تواصلنا مع اللجنة العليا في الخرطوم وأكد لنا وكيل وزارة الخارجية عضو اللجنة، أن قرار رجوع العالقين ليس فردياً (في إشارة لتصريح الوزير)، بل تتخذه اللجنه كلها”، وتابع: “سنواصل ترتيباتنا بشأن حصر العالقين تمهيداً لإعادتهم، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا، لافتاً إلى أنه ليس من مصلحة أي طرف التصعيد.
وقال: “أفلحنا في إقناع لجنة العالقين بالتواصل معنا مع عدم التصعيد والمف عن الوقوف والتظاهر أمام السفارة، ولكنهم أصروا في الوقت نفسه أنهم سيتواصلون مع وزير الصحة مباشرة مطالبين إياه بالإعتذار لهم”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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