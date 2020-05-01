مريم الصادق: لا أمانع في الترشح لرئاسة الجمهورية

التاريخ: 01-مايو-2020
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قالت “مريم الصادق المهدي” نائب رئيس حزب الأمة القومي، بانها لاتمانع من الترشح لرئاسة الجمهورية إذا كان ذلك قرار ورغبة حزبها.
ودافعت ” مريم” في لقاء تلفزيوني عن مشاركة شقيقها “عبدالرحمن” كمساعد للرئيس المعزول عمر البشير، ابان فترة حكم الإنقاذ، قائلة بأنه اعتذر عن ذلك، وكان قرارا شخصياً منه، وليس قراراً مؤسسي من قبل حزب الأمة القومي.
وكانت “مريم” قد أجرت عملية تخسيس، قالت القصد منها أن تبدو بمظهر لائق كناشطة في العمل العام.
وبحسب صحيفة السوداني، لمع إسم “د. مريم الصادق المهدي (55) عاماً، بعد نشاطها السياسي وعضويتها في الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي، إلى أن وصلت موقع نائب رئيس الحزب.
درست الطب ولم تعمل به والتحقت بصفوف المقاتلين في أسمرة، ووصلت لرتبة رائد في جيش الأمة الجناح العسكري للحزب في فترة معارضة نظام الإنقاذ.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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