مذيعة سودانية تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

أعلنت المذيعة السودانية “سوزان سليمان”، اليوم الخميس عن إصابتها بفيروس كورونا.
وأكدت سوزان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إصابتها بالفيروس بعد الفحوصات الطبية التي أجريت لها، و التي أكدت إصابتها بالمرض.
وبحسب صحيفة السوداني، كانت مذيعة فضائية نادي الهلال الشهيرة، تشارك كمتطوعة بمنصة كورونا في السودان، وهي منصة طوعية معنية بنشر المعلومات و الارشادات الصحية الموثوقة حول فيروس ( كوفيد_19) وكيفية مواجهته.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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