عاجل: الحكومة السودانية تتجه لإغلاق مكتب الجزيرة بالخرطوم

بحسب مصادر لصحيفة (السوداني) اتجاه داخل الحكومة السودانية لاغلاق مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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