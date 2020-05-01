التاريخ: 30-أبريل-2020
34 مشاهدة
غرّمت السلطات بمدينة خشم القربة، (14) من سائقي الآليات الزراعية (تراكتور)، مبلغ (2000) جنيه كتسوية، في أعقاب اقتيادهم من صف الوقود إلى قسم الشرطة، بحجة عدم تجديد ترخيص الآليات الزراعية.
وكان السائقون، بحسب صحيفة مصادر ينتظرون صرف حصة الوقود “نصف الشهرية”، قبل اقتيادهم، وقضاء ليلتهم داخل حراسات شرطة خشم القربة، والإفراج عنهم، بعد سداد مبلغ (2000) جنيه كتسوية نظير كل مفرج عنه، دون تسليمهم إيصالات إلكترونية – حسب قولهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر غرامات على سائقي آليات بـ(القربة) وتهديد بالتصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.