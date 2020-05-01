غرامات على سائقي آليات بـ(القربة) وتهديد بالتصعيد

غرّمت السلطات بمدينة خشم القربة، (14) من سائقي الآليات الزراعية (تراكتور)، مبلغ (2000) جنيه كتسوية، في أعقاب اقتيادهم من صف الوقود إلى قسم الشرطة، بحجة عدم تجديد ترخيص الآليات الزراعية.

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وكان السائقون، بحسب صحيفة مصادر ينتظرون صرف حصة الوقود “نصف الشهرية”، قبل اقتيادهم، وقضاء ليلتهم داخل حراسات شرطة خشم القربة، والإفراج عنهم، بعد سداد مبلغ (2000) جنيه كتسوية نظير كل مفرج عنه، دون تسليمهم إيصالات إلكترونية – حسب قولهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)