شاهد بالفيديو: سوداني يصور عملية سطو مستغلة للحظر في وضح النهار

وثق (رب أسرة) سوداني لعملية سطو حدثت نهار اليوم الخميس، بأحد أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، مستغلة خلو الشوارع من المارة نتيجة الحظر المفروض على ولاية الخرطوم، ضمن احترازات عدوى كورونا.

وأظهر المقطع الذي صورته كاميرة مراقبة منزلية، وصول ثلاثة أشخاص على دراجة بخارية إلى الحي، أحدهم يقوم بالتغطية والمراقبة، بينما يتولى آخر كسر زجاج السيارة ونهب ما بداخلها، فيما ينتظرهم سائق الدراجة النارية على مسافة أمتار، في اهبة الاستعداد.

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وبحسب صحيفة السوداني، علق صاحب الفيديو بأن اللصوص يحملون أسلحة بيضاء، محذراً المواطنين بعدم ترك سياراتهم خارج المنزل، قائلاً: بانها ليست الحالة الأولى.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)