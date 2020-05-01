شداد : عودة الدوري السوداني ينطوي على كثير من السذاجة

التاريخ: 30-أبريل-2020
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رأى كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني أن الحديث عن عودة الدوري السوداني ينطوي على كثير من السذاجة، مبيناً أن تزايد حالات الإصابة بوباء كوفيد المستجد لا يبشر بخير.
وكشف شداد لـ”العربي الجديد” أن اتحاده لم يناقش في أي اجتماع عودة الدوري، مبيناً أنهم تلقوا ما يفيد بتجميد المسابقات من وزارة الشباب والرياضة.
وطالب شداد الأندية بتحكيم صوت العقل وإعادة التفكير في أي قرار، معتبراً أن الصحة والسلامة هي الأهم.
وتوقفت المسابقات والأنشطة الرياضية بقرار من السلطات في إجراء إحترازي يستهدف منع تفشي وباء كورونا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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